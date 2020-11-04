Четыре человека погибли при стрельбе в Неваде
Четыре человека скончались от ранений, полученных в ходе перестрелки в американском штате Невада.
Как уточнили в полиции штата, инцидент произошел в городе Хендерсон в одном из многоквартирных домов. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв для проверки сообщения о стрельбе, нашли тела троих человек. Четвертый скончался позднее в машине на парковке у дома.
Известно также еще об одном пострадавшем, он госпитализирован, сообщает The New York Times.
Читайте также: Российская певица рассказала, как едва не погибла при стрельбе в Вене