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Четыре человека погибли при стрельбе в Неваде
Фото: Александра Тархова, «Вечерняя Москва»

Четыре человека погибли при стрельбе в Неваде

Татьяна Плотникова

В мире

Четыре человека скончались от ранений, полученных в ходе перестрелки в американском штате Невада.

Как уточнили в полиции штата, инцидент произошел в городе Хендерсон в одном из многоквартирных домов. Сотрудники правоохранительных органов, прибыв для проверки сообщения о стрельбе, нашли тела троих человек. Четвертый скончался позднее в машине на парковке у дома.

Известно также еще об одном пострадавшем, он госпитализирован, сообщает The New York Times.

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