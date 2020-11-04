Российская певица рассказала, как едва не погибла при стрельбе в Вене

Фото: instagram.com/aidagarifullina

Российская оперная певица Аида Гарифуллина оказалась в центре Вены вечером 2 ноября, когда в австрийской столице произошла стрельба.

По словам Гарифуллиной, она находилась в ресторане, когда раздались выстрелы, сотрудники заведения призывали людей войти внутрь, возникла паника.

Лишь через полчаса певица и ее друзья смогли уговорить сотрудников правоохранительных органов позволить им перебежать 200 метров до квартиры знакомых.

Гарифуллина в своем Instagram выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших.

Стрельба в Вене

Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.

Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призвал жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.

Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер позднее уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 получили ранения. По делу о теракте задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.

*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.

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ЕСТЬ МНЕНИЕ

Подражание терроризму — и есть терроризм

Колонка обозревателя «ВМ» Виталия Васильева:

Европу захлестнула волна терактов, устроенных исламистами. Первое громкое событие — жестокое убийство французского учителя. За ним последовало нападение на христианскую церковь в Ницце: тогда погибло три человека. На улицах Вены была открыта стрельба. Еще несколько нападений остановлены полицией (далее…).