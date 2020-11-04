Российская певица рассказала, как едва не погибла при стрельбе в Вене
Российская оперная певица Аида Гарифуллина оказалась в центре Вены вечером 2 ноября, когда в австрийской столице произошла стрельба.
По словам Гарифуллиной, она находилась в ресторане, когда раздались выстрелы, сотрудники заведения призывали людей войти внутрь, возникла паника.
Лишь через полчаса певица и ее друзья смогли уговорить сотрудников правоохранительных органов позволить им перебежать 200 метров до квартиры знакомых.
Гарифуллина в своем Instagram выразила глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших.
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Who would have ever believed that a terrorist attack could take place in the quietest city in the world... Yesterday was a wonderful, warm evening. The locals knew that this was the last day when all establishments, restaurants, cafes could be open before the lockdown, and half of the city gathered in the center - including me and my friends. At some point we heard gunfire and the restaurant workers started shouting loudly for everyone to go inside urgently - The panic began! People were looking for somewhere to hide! We were all sent upstairs, and forbidden to approach the windows. Half an hour later, my friends and I realized that it was just as unsafe to be there, and we persuaded the police to let us out into the street in order to run 200 metres to a friends apartment. It was the longest and most terrifying 200 metres of my life. We spent the night waiting for news that the center was open and everything was calm, and only in the morning we were able to return home. I send my sincerest condolences and respect to the families of those who were lost or injured last night💔😰. We pray for #Vienna, now and always. ⠀ Кто бы мог подумать, что в самом спокойном городе мира мог произойти теракт. Вчера был прекрасный теплый вечер, местные жители знали, что это последний день когда все заведения, рестораны, кафе открыты перед длительным карантином и половина города собралась в центре. Так же как и я и мои друзья. В какой-то момент мы услышали стрельбу и работники ресторана начали громко кричать, чтобы все срочно зашли внутрь!!!! Началась паника!!! Люди искали где спрятаться! Всех отправили наверх и запретили подходить к окнам. Через полчаса мы с друзьями поняли, что там уже было небезопасно находиться, мы уговорили полицию выпустить нас на улицу, чтобы перебежать 200 метров до квартиры наших знакомых. Это были самые длинные 200 метров в моей жизни и самые страшные. Мы провели ночь в ожидании новостей о том, что центр открыт и все спокойно, и только утром смогли вернуться домой. Глубочайшие соболезнования семьям погибших и пострадавших 💔😰
Публикация от AIDA GARIFULLINA (@aidagarifullina)
Стрельба в Вене
Стрельба в центре Вены произошла вечером 2 ноября. Глава МВД Австрии назвал стрельбу в городе терактом. При этом в Министерстве внутренних дел Австрии ранее сообщали о нескольких жертвах, не называя конкретное число.
Одного из нападавших удалось ликвидировать. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски сбежавших террористов. Как заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, преступники вооружены и представляют опасность. В связи с этим министр призвал жителей Вены оставаться в домах и не выходить на улицу.
Ответственность за стрельбу в Вене взяли на себя джихадисты, назвав причиной преступления сведение счетов за участие Австрии в международной коалиции по борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»*.
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер позднее уточнил, что в результате теракта в Вене четыре человека погибли, 22 получили ранения. По делу о теракте задержаны 14 человек из окружения ликвидированного стрелка.
*«Исламское государство» (ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014 года и запрещена на территории России.
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ЕСТЬ МНЕНИЕ
Подражание терроризму — и есть терроризм
Колонка обозревателя «ВМ» Виталия Васильева:
Европу захлестнула волна терактов, устроенных исламистами. Первое громкое событие — жестокое убийство французского учителя. За ним последовало нападение на христианскую церковь в Ницце: тогда погибло три человека. На улицах Вены была открыта стрельба. Еще несколько нападений остановлены полицией (далее…).