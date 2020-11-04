«Нужно отправить именно вас»: Харламову предложили принять участие в шоу «Холостяк»

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Поклонники предложили резиденту Comedy Club Гарику Харламову стать новым «холостяком» и поучаствовать в шоу. Этим они поделились в комментариях под постом на его странице в социальной сети Instagram.

Одна из подписчиц отметила, что ведущей такого шоу должна быть Лариса Гузеева.

«С подругой сегодня болтали про «Холостяка», родилась замечательная идея! Мы считаем, что туда нужно отправить именно вас», — написала фанатка.

Поклонники поддержали эту идею и прокомментировали предложение.

«Вот его бы я смотрел»; «О да! Такие бы рейтинги были»; «Замечательная идея», — отметили фолловеры.

Ранее Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус. Комик рассказал, что решение о расставании супруги приняли не спонтанно, они шли к этому долгое время. Но какого-либо решающего момента между ними не было.

Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

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