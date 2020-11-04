Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Нужно отправить именно вас»: Харламову предложили принять участие в шоу «Холостяк»
Фото: youtube.com/Forbes

«Нужно отправить именно вас»: Харламову предложили принять участие в шоу «Холостяк»

Юлия Ямпольская

Звезды

Поклонники предложили резиденту Comedy Club Гарику Харламову стать новым «холостяком» и поучаствовать в шоу. Этим они поделились в комментариях под постом на его странице в социальной сети Instagram.

Одна из подписчиц отметила, что ведущей такого шоу должна быть Лариса Гузеева.

«С подругой сегодня болтали про «Холостяка», родилась замечательная идея! Мы считаем, что туда нужно отправить именно вас», — написала фанатка.

Поклонники поддержали эту идею и прокомментировали предложение.

«Вот его бы я смотрел»; «О да! Такие бы рейтинги были»; «Замечательная идея», — отметили фолловеры.

Ранее Харламов раскрыл истинную причину развода с Асмус. Комик рассказал, что решение о расставании супруги приняли не спонтанно, они шли к этому долгое время. Но какого-либо решающего момента между ними не было.

Харламов женился на Асмус в 2013 году, вскоре у них родилась дочь Настя. В июне 2020 года пара объявила о разводе. По словам артистов, причина не связана с третьими лицами или скандальным фильмом «Текст», после эротической сцены в котором мужа актрисы начали травить в социальных сетях.

Читайте также: «Где Харламов?»: Асмус показала фото в свадебном платье у ЗАГСа

шоу «Холостяк»Гарик ХарламовКристина Асмус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Петр Толстой
Петр Толстой

Как меняется праздник

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Камран Гасанов
Камран Гасанов

Трамп для России опасен, но Байден еще хуже

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте