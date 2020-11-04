Общественный транспорт в Москве 4 ноября будет работать по графику выходного дня

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В Москве и Подмосковье общественный транспорт будет работать по графику выходного дня в среду, 4 ноября. Ознакомиться с расписанием автобусов можно на остановках. Водителей, кондукторов и диспетчеров проинформировали об изменениях.

Также будут работать электрички на всех направлениях. Пассажиры могут узнать расписание на сайте Московско-Тверской ППК для Ленинградского направления Октябрьской железной дороги и Центральной ППК для остальных направлений.

В столице график изменят на МЦК. С 12:30 до 18:00 поезда будут курсировать каждые четыре минуты, в остальное время — каждые восемь минут, передает РИАМО.

Также изменится расписание автобусов «Мострансавто». На городских, пригородных и междугородних маршрутах будут работать около 3,8 тысячи линейных транспортных средств.

Отмечается, что будут усилены меры безопасности. В связи с изменениями графика необходимо заранее планировать поездки.

Накануне москвичам напомнили о бесплатных парковках 4 ноября. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме.

Ранее сообщалось, что расписание поездов на МЦД-2 изменится в ноябре. Так, ежедневно с 13:00 до 15:00 не будет движения на участке между станциями Курская и Дмитровская. На остальных участках МЦД-2 в это время поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

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