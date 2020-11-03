Москвичам напомнили о бесплатных парковках 4 ноября

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В День народного единства в среду, 4 ноября, все парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме.

Ранее стало известно, что праздничные плакаты в честь Дня народного единства разместили на улицах Москвы. Они установлены на билбордах, остановочных павильонах и афишных стендах. В праздничный день городские службы будут работать в усиленном режиме.

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