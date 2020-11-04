Завершены работы по консервации московских фонтанов на зимний период

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по консервации фонтанов на зиму. Как рассказал в среду, 4 ноября, заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, работу фонтанов в этом году продлили на десять дней — до 10 октября. После их отключения началась консервация. Она включает в себя большой комплекс работ.

— Вначале из системы сливают воду, затем с помощью специальных средств тщательно промывают чаши и скульптуры фонтанов, — объяснил заммэра. — После этого трубопроводы продувают, чтобы удалить оставшуюся воду, прочищают фильтры, демонтируют фонари подводной подсветки и струеобразующие элементы.

Фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают от холодов специальными конструкциями. Среди них — металлические щиты. Ими закрывают такие фонтаны, как «Пушкинский» и «Репинский». А вот светодинамический фонтан в парке «Царицыно» — единственный в Москве, который защитят надувным куполом.

Плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду каждый год полностью демонтируют, а сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают защитными экранами.

При этом зимой проводится профилактика в подземных коллекторах и на насосных станциях фонтанов.

— Специалисты ремонтируют вышедшие из строя элементы инженерного оборудования, обновляют при необходимости облицовку чаш и парапетов, — рассказал Петр Бирюков.

Всего в столице насчитывается около 600 фонтанов, бассейнов и водных устройств.

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