Московские врачи вылечили от коронавируса еще 3852 пациента

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

За последние 24 часа от коронавируса в столице вылечились еще 3852 пациента. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, количество людей, которые вылечились, увеличивается.

— Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 325 531, — цитируют Ракову в Telegram-аккаунте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Ранее сообщалось, что через несколько лет коронавирусная инфекция не будет опасна для человечества. По словам ученого, вирус станет «мирным» через один–три года. Эксперт уточнил, что вирусу не нужна гибель своего носителя. Поэтому заразность COVID-19 может увеличиваться, однако его патогенные свойства могут пойти на спад.

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