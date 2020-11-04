Эпидемиолог рассказал, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется

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Ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизируется после восьми дней равных суточных показателей. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его словам, индекс распространения COVID-19 не должен превышать 1. Горелов уточнил, что до этого периода могут фиксироваться незначительные колебания суточных показателей заболеваемости в стране, передает РИА Новости.

Ранее ученый рассказал, когда COVID-19 станет «мирным». По его словам, через несколько лет коронавирусная инфекция не будет опасна для человечества.

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