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Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
Фото: flickr.com / European People's Party

Михаил Саакашвили переболел коронавирусом

Юлия Ямпольская

Общество

Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили переболел коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 4 ноября, он сообщил в эфире TV Pirveli.

По его словам, политик перенес болезнь в легко форме несколько недель назад. Саакашвили рассказал, что COVID-19 у него протекал без симптомов. Он узнал о перенесенной инфекции только после анализа на антитела.

Ранее инфекционист заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве наступит через неделю. Он выразил уверенность в том, что до этого момента в стране будет расти число ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусом. Не исключено, что в сутки могут начать фиксировать до 22 тысяч случаев COVID-19.

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болезньМихаил Саакашвиликоронавирус
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