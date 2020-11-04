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Адвокат семьи убитого из-за чата в Волгограде выступил с предупреждением
адвокат Шота Горгадзе / Фото: http://gorgadze.ru/

Адвокат семьи убитого из-за чата в Волгограде выступил с предупреждением

Юлия Ямпольская

Происшествия

Адвокатам обвиняемого в деле об убийстве в Волгограде не стоит «отмазывать» подзащитного. Об этом в среду, 4 ноября, сообщил член Совета при президенте РФ по правам человека, юрист Шота Горгадзе в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что мужчина несколько раз ударил рукой по голове посетителя одного из отделений банка в Центральном районе Волгограда. Отмечалось, что между мужчинами произошел конфликт. Согласно одной из версий, сестра попросила брата разобраться с мужчиной, который якобы написал оскорбительные слова в ее адрес в родительском чате. Избитый из-за ссоры волгоградец скончался 1 ноября в реанимации, не приходя в сознание.

Подозреваемого в нападении на мужчину арестовали на два месяца. 2 ноября в региональном управлении СК РФ сообщили, что дело переквалифицируют на статью об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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