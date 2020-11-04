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Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирус в продуктах
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили коронавирус в продуктах

Юлия Ямпольская

Общество

Роспотребнадзор в результате проведения мониторинга по обследованию объектов окружающей среды не обнаружил COVID-19 в продуктах. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что образцы коронавирусной инфекции были обнаружены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды.

— Роспотребнадзор продолжает мониторинг по обследованию объектов окружающей среды на наличие вируса SARS-CoV-2. Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено, — уточнили в ведомстве.

Также там отметили, что всего провели более 220 тысяч исследований. Из них было выявлено 322 положительных исследования в медицинских организациях, на торговых и транспортных объектах, что составляет 0,15 процента от общего числа исследованных проб.

В ведомстве заключили, что работа продолжается.

Ранее эпидемиолог рассказал, когда ситуация с COVID-19 стабилизируется. По его словам, индекс распространения COVID-19 не должен превышать 1. Горелов уточнил, что до этого периода могут фиксироваться незначительные колебания суточных показателей заболеваемости в стране.

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