Дом на 345 квартир по программе реновации построили в Южном Чертанове
Жилой дом на 345 квартир по программе реновации построили в столичном районе Южное Чертаново. Об этом сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что новостройка располагается по адресу 26-й микрорайон Южного Чертанова, корпус 81/82.
— В настоящее время строители завершают пусконаладочные работы оборудования и уборку квартир, — уточнил руководитель ведомства.
Пятисекционный дом разной этажности с подземной стоянкой построили по индивидуальному проекту. В каждой секции специалисты установили лифты грузоподъемностью в тысячу и 450 килограммов. Фасады облицевали керамогранитными плитами под кирпич, на них установили короба для кондиционеров, а балконы остеклили.
Жильцы получат квартиры с улучшенной отделкой, которая соответствует стандартам реновации. В каждой квартире установят автоматические счетчики воды, тепла и электроэнергии, передающие показания в управляющую компанию, передает официальный сайт мэра Москвы.
На первых этажах будут располагаться аптеки, магазины, кафе и сервисные службы. Территорию рядом с домом благоустроили и озеленили.
Ранее сообщалось, что заселение четырех стартовых домов по реновации начнется до конца ноября. По словам руководителя департамента Сергея Левкина, в эти дома переедут около трех тысяч человек.
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