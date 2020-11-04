Дом на 345 квартир по программе реновации построили в Южном Чертанове

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

26-й микрорайон южное чертаново Карта всех событий

Жилой дом на 345 квартир по программе реновации построили в столичном районе Южное Чертаново. Об этом сообщил глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Отмечается, что новостройка располагается по адресу 26-й микрорайон Южного Чертанова, корпус 81/82.

— В настоящее время строители завершают пусконаладочные работы оборудования и уборку квартир, — уточнил руководитель ведомства.

Пятисекционный дом разной этажности с подземной стоянкой построили по индивидуальному проекту. В каждой секции специалисты установили лифты грузоподъемностью в тысячу и 450 килограммов. Фасады облицевали керамогранитными плитами под кирпич, на них установили короба для кондиционеров, а балконы остеклили.

Жильцы получат квартиры с улучшенной отделкой, которая соответствует стандартам реновации. В каждой квартире установят автоматические счетчики воды, тепла и электроэнергии, передающие показания в управляющую компанию, передает официальный сайт мэра Москвы.

На первых этажах будут располагаться аптеки, магазины, кафе и сервисные службы. Территорию рядом с домом благоустроили и озеленили.

Ранее сообщалось, что заселение четырех стартовых домов по реновации начнется до конца ноября. По словам руководителя департамента Сергея Левкина, в эти дома переедут около трех тысяч человек.

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