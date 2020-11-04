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Врач рассказал, как правильно измерять температуру
Фото: pixabay.com

Врач рассказал, как правильно измерять температуру

Захар Чайченко

Здоровье

Семейный врач Алексей Добровольский объяснил, что температуру тела следует измерять при изменении самочувствия и ухудшении состояния здоровья.

Также доктор отметил, что нет смысла измерять температуру каждые пять минут. А при инфекционных заболеваниях проводить измерения стоит в вечернее время.

По словам Добровольского, нормальной температуру можно считать от 36,6 до 37 градусов. Врач заявил, что, начиная с 37 градусов, специалист обязан проанализировать состояние пациента, потому что данная температура может вовсе не сигнализировать о том, что человек болен или, наоборот, полностью здоров.

— Врач температуру оценивает не как единственный параметр, а в совокупности с другими симптомами. Жесткая привязка к конкретной цифре термометра не нужна, — пояснил Добровольский.

Кроме того, врач отметил, что каждый человек должен сам ориентироваться на собственное самочувствие и состояние здоровья. Температура в данном случае — это некий катализатор, который сможет определить, стоит ли человеку чего-то опасаться или нет, передает портал Nation News.

В заключение Добровольский пояснил, что у взрослых людей и подростков, у которых уже сформирован центр терморегуляции, после болезни температура приходит в норму. Однако врач сделал исключение, сказав о том, что существует небольшой процент людей, у которых температура превышает норму и может держаться на уровне 37–37,3 градуса.

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