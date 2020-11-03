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Диетолог рассказала, что поможет защититься от инфекций
Фото: pixabay.com/sunnysun0804

Диетолог рассказала, что поможет защититься от инфекций

Елена Плешивцева

Здоровье

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, что поможет защититься от инфекций, в беседе с Nation News.

— Жиры способствуют восстановлению клеточной мембраны. Она повреждается из-за разных причин: неблагоприятных факторов внешней среды, инфекций. Если она разрушается, жиры защищают оболочку клетки от проникновения в нее токсинов, вирусов и бактерий, — уточнила Аплетаева.

По мнению специалиста, важно включить в рацион питания как ненасыщенные, так и животные жиры. Ненасыщенные жиры содержатся в рыбе, орехах и семенах. Животные жиры поступают в организм из молочных продуктов.

Диетолог Хелен Бонд напомнила, что поможет нормализовать уровень холестерина, сообщает ФАН. Как считает эксперт, снизить уровень холестерина можно с помощью цельных зерен, фруктов и овощей. Необходимо также употреблять в пищу и ненасыщенные жиры.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщило, что жители Московской области смогут купить овощи, фрукты, варенье, орехи, молочные продукты на социальной ярмарке «Ценопад» в подмосковном Реутове. В категорию товаров со скидкой до 70 процентов попали около 30 продуктов.

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