Жителя Подмосковья задержали по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних
Следователи задержали жителя Подмосковья по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.
Инцидент произошел 4 ноября на детской площадке в одном из поселков Истры. Мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет. Затем он увез их на машине и совершил противоправные действия в отношении детей.
В настоящее время с подозреваемым работают следователи.
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