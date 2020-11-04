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Жителя Подмосковья задержали по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Жителя Подмосковья задержали по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних

Кирилл Николаев

Происшествия

Следователи задержали жителя Подмосковья по подозрению в изнасиловании двух несовершеннолетних девушек. Об этом в среду, 4 ноября, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации по Московской области.

Инцидент произошел 4 ноября на детской площадке в одном из поселков Истры. Мужчина подошел к двум девочкам семи и девяти лет. Затем он увез их на машине и совершил противоправные действия в отношении детей.

В настоящее время с подозреваемым работают следователи.

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