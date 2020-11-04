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«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» в матче группового этапа Лиги чемпионов
Фото: twitter.com / ФК«Зенит»

«Зенит» сыграл вничью с «Лацио» в матче группового этапа Лиги чемпионов

Кирилл Николаев

Спорт

«Зенит» из Санкт-Петербурга сыграл вничью с римским «Лацио» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Александр Ерохин. «Лацио» ответил голом бывшего нападающего московского «Локомотива» Фелипе Кайседо.

«Зенит» набрал первые очки в турнире. В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов соперники снова сыграют друг против друга. Игра состоится в Риме 24 ноября.

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