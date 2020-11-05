ФК «Краснодар» проиграл испанской «Севилье» в третьем туре Лиги чемпионов

Встреча группы E, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 3:2/ Фото: fckrasnodar.ru

Игроки футбольного клуба «Краснодар» в большинстве уступили испанской команде «Севилья» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча группы E, которая проходила в среду, 4 ноября, в Севилье, закончилась со счетом 3:2.

В начале игры голы забили футболисты «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов (17-я минута) и Маркус Берг (21, с пенальти). У испанцев отличились Иван Ракитич (42) и Юссеф Эн-Несери (69 и 72). На 42-й минуте испанский клуб остался в меньшинстве после удаления Хесуса Наваса, но российская команда не смогла воспользоваться преимуществом.

В следующем туре клубы снова сыграют между собой в Краснодаре 24 ноября.

«Краснодар» и «Севилья» встретились на поле в третий раз. Предыдущие два матча состоялись в 2018 году на групповой стадии Лиги Европы, тогда клубы обменялись домашними победами — российская команда выиграла со счетом 2:1, испанцы взяли реванш — 3:0.

В настоящее время «Краснодар» находится на третьем месте в турнирной таблице группы E, набрав одно очко в трех играх, опережая «Ренн» по дополнительным показателям. На первой строчке «Челси», потом идет «Севилья», оба клуба набрали по семь очков.

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