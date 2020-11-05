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«Я решила усыновить ребенка»: Успенская захотела взять малыша из детского дома
Любовь Успенская хочет еще раз почувствовать себя матерью / Фото: youtube.com / Между нами

«Я решила усыновить ребенка»: Успенская захотела взять малыша из детского дома

Юлия Курганова

Звезды

Певица Любовь Успенская в интервью в программе «Люди говорят» на Youtube-канале сказала, что планирует взять ребенка из сиротского дома. Она задумывалась об этом давно.

— Я решила усыновить ребенка. Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет, на которого у меня сработает интуиция. Я его уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю, — сказала 66-летняя артистка.

Она добавила, что полгода назад, когда поругалась со своей единственной дочерью Татьяной, она хотела прибегнуть к процедуре ЭКО. Но позже решила не рисковать своим здоровьем.

Ранее сообщалось, что в начале 2020 года между Успенской и ее дочерью произошел конфликт. Дочь обвинила мать в агрессии и насилии и уехала на время из России к отцу в США. Этот конфликт оказался в центре внимания телевизионщиков. На Первом канале вышли две программы, которые были посвящены данной теме. Плаксина наговорила в передачах много компрометирующей информации о своей матери и семье.

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