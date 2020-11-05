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Назван необычный симптом COVID-19
Фото: pexels.com / Anna Shvets

Назван необычный симптом COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Среди симптомов коронавируса есть и заложенность ушей. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в четверг, 5 ноября.

— Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19, — объяснила специалист.

Наталья Пшеничная отметила, что согласно проведенному в Турции исследованию у 31 человека из 172 зараженных встречается этот симптом, передает РИА Новости.

По словам Пшеничной, заложенность ушей может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, следует срочно обратиться в больницу.

Ранее врач рассказал, что основными симптомами COVID-19 являются одышка, сухой кашель, ощущение сдавленности в груди, отсутствие вкусовых ощущений.

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