«Можно другой вопрос?»: Загитова отказалась говорить о Медведевой

/ Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Фигуристка Алина Загитова в эфире «Матч ТВ» отказалась говорить о коллеге Евгении Медведевой. Тем самым девушка подогрела слухи о том, что между спортсменками произошел конфликт.

— Можно другой вопрос? Я предпочитаю разговаривать о себе, людях, которые меня окружают, семье, моей жизни, — отметила Загитова.

Также она рассказала о том, как относится к хейтерам. Алина отметила, что уже не реагирует на критику, расценивая ее как стимул подняться выше.

— У меня построена крепость, можно сказать, туда пропускаются только избранные, — уточнила девушка.

Загитова ответила на вопрос, собирается ли она вернуться в спорт.

— Посмотрим, увидим. Сейчас коронавирус, очень сложно. Отменяется очень много соревнований, многие соревнования под вопросом, это сложная ситуация для всего спорта, — рассказала Алина.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил шансы Алины Загитовой вернуться в большой спорт.

Осенью стало известно, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не примет участие в контрольных прокатах сборной России. Загитова заявила, что ей интересно попробовать себя в качестве телеведущей. Спортсменка стала ведущей проекта «Ледниковый период».

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