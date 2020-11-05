Проект «Бессмертный эшелон» запустили в поездах МЦД

/ Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Во всех поездах ЦППК, которые курсируют по Московским центральным диаметрам (МЦД), появились военные фотографии Главархива. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили на сайте АО «Центральная ППК».

Отмечается, что с 4 ноября все поезда стали тематическими.

— В них появились военные фотографии в рамках проекта Главархива Москвы «Бессмертный эшелон» при поддержке Департамента транспорта Москвы, — говорится в сообщении.

Изображения будут находиться в поездах до конца ноября.

Стало известно, что военные фотографии появились в поездах в битву за Москву, которая была 79 лет назад. В столице эвакуировали промышленные предприятия и театры, минировали мосты и заводы. Почти за семь месяцев битвы немцам так и не удалось захватить город. К концу апреля 1942 года захватчики были изгнаны далеко за пределы Московской области.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о предстоящих изменениях расписания движения поездов второй линии Московских центральных диаметров. Так, в ноябре ежедневно с 13:00 до 15:00 не будет движения на участке между станциями Курская и Дмитровская. На остальных участках МЦД-2 в это время поезда будут ходить с увеличенным интервалом.

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