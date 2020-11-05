Москвичи смогут выбрать темы для онлайн-экскурсий экоцентра «Пчеловодство»

/ Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Новое голосование открылось в проекте «Активный гражданин». Жители столицы смогут определить темы для онлайн-экскурсий эколого-просветительского центра «Пчеловодство», расположенного в павильоне №28 на ВДНХ.

Осенью 2020 года в социальных сетях учреждения опубликовали серию виртуальных прогулок «Путешествие с Майей». Дети и их родители смогут узнать о происхождении пчел, а также о том, что такое бортничество и какие инструменты используют специалисты этой сферы.

В рамках голосования москвичи выберут темы новых экскурсий. Среди них будут продукты пчеловодства, которые расскажут о полезных продуктах пчеловодства и применении их в медицине, экзотические виды пчел — о разнообразии видов и поведении насекомых, цветы-медоносы — о целебных свойствах медоносных растений, враги пчел — о влиянии человека на популяцию пчел, устройство пчелиной семьи — о том, из кого состоит пчелиная семья и кто управляет работой изнутри, передает официальный сайт мэра Москвы.

Специалисты центра «Пчеловодство» приготовят материалы для всех мероприятий. Первые три виртуальные серии можно посмотреть на странице экоцентра в соцсети ВКонтакте.

Ранее на сайте проекта «Активный гражданин» началось голосование, в рамках которого жители столицы смогут предложить название для Большой кольцевой линии метро. Свой вариант нужно написать в открывшемся окне при нажатии на графу «У меня есть идея!». В настоящее время уже проголосовали более пяти тысяч человек.

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