Небоскреб высотой 68 этажей введут в «Москве-Сити» до конца 2020 года
До конца 2020 года введут 68-этажный небоскреб административно-делового комплекса Neva Towers в деловом комплексе «Москва-Сити». Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города.
Он отметил, что высотка будет располагаться на Краснопресненской набережной.
— Специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ, которая завершится в ноябре. После устранения замечаний объект введут в эксплуатацию, — уточнил Антосенко.
Отмечается, что комплекс состоит из двух зданий высотой 68 и 79 этажей, которые объединены четырехэтажным стилобатом. Площадь небоскребов составляет 357 тысяч квадратных метров, высота — 345 метров. Там разместят офисы и апартаменты, а также создадут 2400 парковочных мест.
На данный момент завершается возведение 68-этажной башни в составе второй очереди.
Ранее Олег Антосенко сообщил, что двухэтажный торговый центр в Зеленограде введут в эксплуатацию. Он отметил, что здание приспособлено для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию уже благоустроили и озеленили, также создали парковку.
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