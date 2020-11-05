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Небоскреб высотой 68 этажей введут в «Москве-Сити» до конца 2020 года
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Небоскреб высотой 68 этажей введут в «Москве-Сити» до конца 2020 года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити Карта всех событий

До конца 2020 года введут 68-этажный небоскреб административно-делового комплекса Neva Towers в деловом комплексе «Москва-Сити». Об этом в четверг, 5 ноября, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города.

Он отметил, что высотка будет располагаться на Краснопресненской набережной.

— Специалисты Мосгосстройнадзора проводят итоговую проверку по извещению об окончании строительно-монтажных работ, которая завершится в ноябре. После устранения замечаний объект введут в эксплуатацию, — уточнил Антосенко.

Отмечается, что комплекс состоит из двух зданий высотой 68 и 79 этажей, которые объединены четырехэтажным стилобатом. Площадь небоскребов составляет 357 тысяч квадратных метров, высота — 345 метров. Там разместят офисы и апартаменты, а также создадут 2400 парковочных мест.

На данный момент завершается возведение 68-этажной башни в составе второй очереди.

Ранее Олег Антосенко сообщил, что двухэтажный торговый центр в Зеленограде введут в эксплуатацию. Он отметил, что здание приспособлено для маломобильных групп населения. Прилегающую территорию уже благоустроили и озеленили, также создали парковку.

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