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Дом по программе реновации с подземным паркингом построят в Марьиной Роще
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Дом по программе реновации с подземным паркингом построят в Марьиной Роще

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Анненская улица, 6 Карта всех событий

Дом по программе реновации появится в столичном районе Марьина Роща. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Мосгосстройнадзоре.

Отмечается, что здание построят по адресу улица Анненская, дом 6. Оно рассчитано на 144 квартиры с остекленными балконами и лоджиями. Также в новостройке предусмотрены квартиры для маломобильного населения с увеличенной шириной коридоров и дверными проемами.

На первых этажах дома будут располагаться входные группы, лифтовые холлы, колясочные, помещения консьержа с санузлом и комнаты для уборочного инвентаря. Также на территории обустроят подземную парковку для автомобилей.

Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко отметил, что власти столицы уделяют особое внимание качеству строительства на жилых объектах по программе реновации, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города.

— После того как застройщик подаст извещение о начале работ, инспектор Мосгосстройнадзора составит программу проверок на весь период строительства. К ним будут привлекаться специалисты Центра экспертиз, которые проведут необходимый комплекс лабораторно-инструментальных исследований, — уточнил Антосенко.

Ранее он сообщил, что до конца 2020 года введут 68-этажный небоскреб административно-делового комплекса Neva Towers в деловом комплексе «Москва-Сити». Высотка будет располагаться на Краснопресненской набережной.

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