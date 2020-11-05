Реконструкцию развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе завершат в 2023 году

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Пропускная способность МКАД может увеличиться на 20 процентов после реконструкции развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе в столице. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Департаменте строительства города.

Там отметили, что в настоящее время специалисты ведут работы подготовительного периода. Обновление развязки завершат в II квартале 2023 года.

— Это будет достигнуто за счет строительства бокового проезда с внутренней стороны МКАД под две полосы движения. Боковой проезд позволит реконструировать левоповоротный съезд с Алтуфьевское шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с Алтуфьевское шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД, — приводятся слова главы ведомства Рафига Загрутдинова.

Он также добавил, что в 2020 году завершится реконструкция развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2023 года выполнить реконструкцию еще пяти развязок на МКАД, — заключил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что работы по обновлению Крутицкой набережной в столице закончатся в 2022 году. Глава ведомства отметил, что реконструкцию проводят на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной.

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