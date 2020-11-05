Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Реконструкцию развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе завершат в 2023 году
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Реконструкцию развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе завершат в 2023 году

Юлия Ямпольская

Город

Пропускная способность МКАД может увеличиться на 20 процентов после реконструкции развязки на пересечении с Алтуфьевским шоссе в столице. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщили в Департаменте строительства города.

Там отметили, что в настоящее время специалисты ведут работы подготовительного периода. Обновление развязки завершат в II квартале 2023 года.

— Это будет достигнуто за счет строительства бокового проезда с внутренней стороны МКАД под две полосы движения. Боковой проезд позволит реконструировать левоповоротный съезд с Алтуфьевское шоссе при движении в центр на внутреннюю сторону МКАД, правоповоротный съезд с Алтуфьевское шоссе при движении в область на внутреннюю сторону МКАД, — приводятся слова главы ведомства Рафига Загрутдинова.

Он также добавил, что в 2020 году завершится реконструкция развязки на пересечении МКАД с Волоколамским шоссе, передает агентство городских новостей «Москва».

— Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу до 2023 года выполнить реконструкцию еще пяти развязок на МКАД, — заключил Загрутдинов.

Ранее сообщалось, что работы по обновлению Крутицкой набережной в столице закончатся в 2022 году. Глава ведомства отметил, что реконструкцию проводят на участке от Новоспасского моста до Симоновской набережной.

Читайте также: Дом на 345 квартир по программе реновации построили в Южном Чертанове

транспортная развязкастроительствоМКАД
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

Почему трудно быть богатой страной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Давайте устроим «выходной без гаджетов»

Олег Сыров
Олег Сыров

Слишком голая правда

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как научить врача лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Подражание терроризму — и есть терроризм

Все мнения
О проекте