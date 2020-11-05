Песков прокомментировал законопроект о неприкосновенности бывшего президента РФ

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 5 ноября.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о полной неприкосновенности бывшего президента России. Он предполагает, что неприкосновенность будет распространяться на занимаемые им жилье и служебные помещения, а также на используемый транспорт, средства связи, документы и переписку.

По словам Дмитрия Пескова, законопроект идет вместе с целым пакетом по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России.

— Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики, — уточнил пресс-секретарь.

Он также добавил, что эти изменения являются «доведением до ума» текущего статуса бывшего президента, передает РИА Новости.

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