Песков прокомментировал законопроект о неприкосновенности бывшего президента РФ
Пожизненные гарантии бывшим президентам применяются во многих странах и не являются новацией в международном праве. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 5 ноября.
Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли законопроект о полной неприкосновенности бывшего президента России. Он предполагает, что неприкосновенность будет распространяться на занимаемые им жилье и служебные помещения, а также на используемый транспорт, средства связи, документы и переписку.
По словам Дмитрия Пескова, законопроект идет вместе с целым пакетом по внесению определенных новаций, связанных с пакетом изменений в Конституцию России.
— Это практика, которая имеет место во многих странах мира, и она достаточно оправдана. То есть это не является новацией с точки зрения международной практики, — уточнил пресс-секретарь.
Он также добавил, что эти изменения являются «доведением до ума» текущего статуса бывшего президента, передает РИА Новости.
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