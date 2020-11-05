Новый культурно-досуговый центр построят на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Ставропольская улица, вл37-41 Карта всех событий

Новый культурно-досуговый центр появится на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства в четверг, 5 ноября.

Отмечается, что в здании площадью порядка 18,5 тысячи квадратных метров могут расположиться магазины, спортклубы, кафе и кинозалы, передает ТАСС.

— Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы, на заседании 5 ноября 2020 года приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) города Москвы в отношении территории по адресу улица Ставропольская, владение 37–41, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что дом по программе реновации появится в столичном районе Марьина Роща. Он рассчитан на 144 квартиры с остекленными балконами и лоджиями. Также в новостройке предусмотрены квартиры для маломобильного населения с увеличенной шириной коридоров и дверными проемами.

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