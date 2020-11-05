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Психолог Лабковский объяснил, как женщине выйти замуж
Фото: Пресс-служба Управления ЗАГС Москвы

Психолог Лабковский объяснил, как женщине выйти замуж

Виктория Федотова

Общество

Психолог Михаил Лабковский объяснил, как выйти замуж. По его словам, женщине не нужно идти на компромисс в отношениях.

— Вы спите, но он не кормит вас перед этим, в ресторан не приведет. Или вы встречаетесь, но не предлагает жить вместе. Или вы встречаетесь, но он не знакомит вас с мамой и друзьями. Или вы начинаете жить вместе, но он не предлагает вам семью, — заявил психолог.

По его словам, на каждом этапе есть люди, которым не хватало внимания родителей, поэтому они за отношения «родину продадут». Психолог считает, что такие женщины не выходят замуж.

— Мужчина так устроен, что он не бежит брать на себя ответственность. Потому некоторые женщины готовы на скотские отношения. Чтобы выйти замуж, нужно на каждом этапе сказать, что вы хотите не интима, а другого. Если мужчина не готов, вы говорите ему до свидания, — объяснил собеседник.

Здоровый человек выбирает себя, а невротик — отношения, в этом и отличия людей, которые часто выходят замуж и не выходят ни разу.

Видео опубликовано на YouTube.

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