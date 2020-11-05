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«Было видно, что ей больно»: очевидцы — о пострадавших в ДТП на Садовом кольце
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

«Было видно, что ей больно»: очевидцы — о пострадавших в ДТП на Садовом кольце

Рафаэль Залян

Олег Сыров

Происшествия
Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 1Карта всех событий

Легковой автомобиль «Ниссан», который въехал в остановку общественного транспорта на Садовом кольце, зацепил трех человек, среди которых была десятилетняя девочка. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали сотрудники спортивного магазина, расположенного в непосредственной близости от места аварии.

Авария с участием иномарки произошла на глазах у Сергея и Алексея. Как рассказали очевидцы, движение транспорта в это время было затруднено, так как на перекрестке горел красный сигнал светофора. Во втором ряду дорожной полосы находился легковой автомобиль, за рулем которого была «дама лет 25». Неожиданно она рванула в правую полосу, предназначенную для общественного транспорта, и вылетела на остановку.

— Объяснить это можно только тем, что за рулем был неопытный и неумный человек, — отметили очевидцы. — Затем раздался звон разбитого стекла, люди закричали, заметив пострадавших, они начали осматривать их и оказывать помощь. Скорая подъехала в течение трех-четырех минут. Больше всего пострадала девочка лет десяти, у нее были незначительные порезы, но было видно, что ей больно. Пострадали еще два человека, у которых были множественные переломы.

«Было видно, что ей больно»: очевидцы — о пострадавших в ДТП на Садовом кольцеФото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Собеседники «ВМ» отметили также, что вся остановка была разнесена, везде валялись осколки толстого витринного стекла.

Ранее соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. В ведомстве отметили, что водитель не справился с управлением транспортным средством и врезался в остановку. В результате пострадали три человека, которые были доставлены в медицинские учреждения.

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