«Пыталась перестроиться»: очевидец рассказал подробности аварии в центре Москвы

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Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 1 Карта всех событий

В Москве иномарка протаранила остановку «Воротниковский переулок», которая расположена вблизи станции метро «Маяковская». Инцидент произошел в четверг, 5 ноября, на Садовом кольце. В результате аварии, по предварительным данным, пострадали три человека, в том числе ребенок.

«Вечерняя Москва» пообщалась с очевидцем аварии Александром. По словам мужчины, ДТП произошло в полдень.

— Точное время не назову, но в этот момент я как раз шел по Садовой-Триумфальной и заметил, как иномарка «Ниссан» пытается перестроиться в первый ряд, — рассказал Александр. — Дорожный участок был максимально перегружен транспортом. В какой-то момент иномарка, за рулем которой была девушка, начала выезжать со второй полосы, чтобы влиться в первую, как я понял. Она пыталась перестроиться. Но ей это не удалось, и она совершила наезд на остановку общественного транспорта. К сожалению, я спешил и не заметил, были ли пострадавшие, но в тот момент на остановке находились люди. Позже узнал, что все-таки водитель зацепил нескольких.

Корреспонденту «ВМ» подтвердили данную информацию в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, на Садовой-Триумфальной улице в районе дома 16, строения 1, водитель автомобиля «Ниссан» совершил наезд на остановку общественного транспорта.

— Предварительной причиной происшествия стало то, что водитель не смог справиться с управлением транспортным средством. Пострадали три человека, которые были доставлены в медицинские учреждения, — проинформировали в главке.

В пресс-службе уточнили, что водитель получила права относительно недавно — три года назад. В настоящий момент правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

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