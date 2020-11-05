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Ученые установили, что у неработающих женщин могут начаться проблемы с памятью
Фото: https://pixabay.com/

Ученые установили, что у неработающих женщин могут начаться проблемы с памятью

Захар Чайченко

Здоровье

Ученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что память безработных женщин с течением возраста ухудшается на 50 процентов быстрее. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале Neurology.

— Мы наблюдали за большим количеством женщин в США и выяснили, что темпы ухудшения памяти после 55 лет медленнее у тех, кто уделял много времени оплачиваемому труду. Это оказалось справедливо даже для женщин, которые делали перерыв на несколько лет, чтобы растить детей, — подчеркнули исследователи.

Ученые выяснили, что результаты пройденных тестов не отличались у женщин 55–60 лет, но у возрастной категории после 60 лет появлялись заметные изменения в виде ухудшения памяти у тех представительниц прекрасного пола, кто никогда не работал или не вернулся на работу после декретного отпуска.

Напоминаем, что участницами данного исследования стали 6189 женщин старше 55 лет, которые были разделены учеными на пять групп, исходя из их рабочей занятости и семейной истории в возрасте от 16 до 50 лет. Также группы включали работающих бездетных женщин, работающих замужних матерей, работающих матерей-одиночек, неработающих матерей-одиночек и неработающих замужних матерей. Женщины проходили тесты на протяжении 12 лет два раза в год.

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