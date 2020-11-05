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Цена биткойна превысила отметку в 15 тысяч долларов впервые с января 2018 года
Фото: pixabay.com

Цена биткойна превысила отметку в 15 тысяч долларов впервые с января 2018 года

Евгения Звощик

Экономика

В ходе торговой сессии биткойн дорожал на 9,06 процента, в пике достигая отметки в 15,304 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные сайта CoinDesk на 19:15 по московскому времени в четверг, 5 ноября.

В последний раз стоимость биткойна поднималась выше 15 тысяч долларов за штуку в январе 2018 года.

Ранее финансист предостерег россиян от хранения сбережений в долларах.

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