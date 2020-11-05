Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Лукашенко поручил ограничить въезд белорусов, выехавших из республики на фоне COVID
Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Лукашенко поручил ограничить въезд белорусов, выехавших из республики на фоне COVID

Евгения Звощик

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дал поручение пограничникам не пускать из соседних стран, с которыми действует пограничный контроль, «умных» граждан республики, выехавших во время пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в четверг, 5 ноября, во время совещания по вирусным заболеваниям. Отрывок встречи показал телеканал ОНТ.

— Заразу нам возить не надо. И не важно, с каким паспортом эта зараза, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, уехавшие по своим делам «пусть учатся, пусть работают», подчеркнув, что им «не препятствовали».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что временное закрытие границ республики для въезда связано не с политикой, а с пандемией коронавируса.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Лукашенко поручил не принимать обратно медиков, уехавших работать в Польшу

БелоруссияАлександр Лукашенкокоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте