Лукашенко поручил ограничить въезд белорусов, выехавших из республики на фоне COVID

Фото: president.gov.by / Пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дал поручение пограничникам не пускать из соседних стран, с которыми действует пограничный контроль, «умных» граждан республики, выехавших во время пандемии нового типа коронавирусной инфекции. Соответствующее заявление белорусский лидер сделал в четверг, 5 ноября, во время совещания по вирусным заболеваниям. Отрывок встречи показал телеканал ОНТ.

— Заразу нам возить не надо. И не важно, с каким паспортом эта зараза, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, уехавшие по своим делам «пусть учатся, пусть работают», подчеркнув, что им «не препятствовали».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что временное закрытие границ республики для въезда связано не с политикой, а с пандемией коронавируса.

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