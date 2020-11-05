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Сергей Собянин утвердил проект реконструкции газопровода на западе столицы
Сергей Собянин подписан соответствующий документ / Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Сергей Собянин утвердил проект реконструкции газопровода на западе столицы

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, улица 26 Бакинских Комиссаров Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки территории для реконструкции газопровода низкого давления в Тропарево-Никулино. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте мэра столицы.

— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкция газопровода низкого давления по улице 26-ти Бакинских Комиссаров, — сказано в документе.

Уточняется, что площадь территории подготовки проекта планировки составляет 1,7 гектара.

Контроль за выполнением постановления поручено осуществлять заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву.

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