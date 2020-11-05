Сергей Собянин утвердил проект реконструкции газопровода на западе столицы
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, утверждающее проект планировки территории для реконструкции газопровода низкого давления в Тропарево-Никулино. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте мэра столицы.
— Утвердить проект планировки территории линейного объекта — реконструкция газопровода низкого давления по улице 26-ти Бакинских Комиссаров, — сказано в документе.
Уточняется, что площадь территории подготовки проекта планировки составляет 1,7 гектара.
Контроль за выполнением постановления поручено осуществлять заместителю мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрею Бочкареву.
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