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Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 ноября
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Синоптики рассказали о погоде в Москве 6 ноября

Юлия Курганова

Город

В пятницу, 6 ноября, столичный регион будет находиться под влиянием циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будут идти небольшие дожди.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6-8 градусов. В Подмосковье температура ожидается 3-8 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода будет облачная и ветреная, ожидаются колебания атмосферного давления на пониженном фоне, содержание кислорода ниже климатической нормы. Для метеозависимых людей такие внешние условия могут стать причиной погодообусловленных обострений заболеваний суставов, органов дыхания. Такая погода увеличивает риск роста простудных и острых респираторных заболеваний, поэтому нужно избегать переохлаждений, профилактический прием лекарств назначенных врачом обязателен.

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