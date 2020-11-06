«Хожу теперь с шишкой»: Асмус получила травму во время съемок

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о том, как она получила травму во время съемок фильма «Булки». Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам артистки, на нее упал телефон. Гаджет сильно ударил ее между глаз. Как отметила Асмус, кадр получился отличный.

— Мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой, — написала актриса.

Ранее Кристина Асмус показала поклонникам новое фото, где она в свадебном платье позирует у входа в ЗАГС. Снимок артистка опубликовала в Instagram-аккаунте. Подписчики удивились такому образу актрисы, ведь Асмус совсем недавно официально развелась с юмористом Гариком Харламовым.

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