Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Хожу теперь с шишкой»: Асмус получила травму во время съемок
Фото: instagram.com/asmuskristina

«Хожу теперь с шишкой»: Асмус получила травму во время съемок

Юлия Ямпольская

Звезды

Актриса Кристина Асмус рассказала поклонникам о том, как она получила травму во время съемок фильма «Булки». Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам артистки, на нее упал телефон. Гаджет сильно ударил ее между глаз. Как отметила Асмус, кадр получился отличный.

— Мой экранный муж по отработанной схеме задел телефон. А тот в свою очередь сильно ударил меня углом промеж глаз. Хожу теперь с красивой шишкой, — написала актриса.

Ранее Кристина Асмус показала поклонникам новое фото, где она в свадебном платье позирует у входа в ЗАГС. Снимок артистка опубликовала в Instagram-аккаунте. Подписчики удивились такому образу актрисы, ведь Асмус совсем недавно официально развелась с юмористом Гариком Харламовым.

Читайте также: «Нужно отправить именно вас»: Харламову предложили принять участие в шоу «Холостяк»

травмасъемкиКристина Асмус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте