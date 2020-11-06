Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 63,5 миллиона
За сутки в России провели еще 524 тысячи тестов на COVID-19, сообщается на сайте стокоронавирус.рф в пятницу, 6 ноября.
По данным портала, всего с начала пандемии в РФ выполнили более 63,5 миллиона лабораторных исследований на наличие инфекции.
При этом 407 174 человека остаются под наблюдением врачей из-за подозрения на наличие вируса.
Ранее в Роспотребнадзоре оценили опасность мутировавшего коронавируса.
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