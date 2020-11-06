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СМИ: Жену Леонида Ярмольника госпитализировали с двусторонней пневмонией
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

СМИ: Жену Леонида Ярмольника госпитализировали с двусторонней пневмонией

Юлия Ямпольская

Общество

Супругу актера Леонида Ярмольника госпитализировали с двусторонней пневмонией. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщили в Telegram-канале Mash.

Отмечается, что дизайнер и художник по костюмам Оксана Ярмольник заболела 25 октября и проходила лечение дома. Однако ее состояние ухудшилось, и врачи решили госпитализировать женщину.

При осмотре жены артиста врачи диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. На данный момент она находится под наблюдением медиков.

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Леонид Ярмольникгоспитализацияжена
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