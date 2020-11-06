Супруга Леонида Ярмольника рассказала о своем состоянии после госпитализации
Дизайнер, костюмер театра и кино, супруга артиста Леонида Ярмольника Оксана в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» подтвердила, что ее госпитализировали.
Ранее в СМИ появилась информация, что жену актера госпитализировали с двусторонней пневмонией.
— Да, я госпитализирована. Меня уже выписывают, — рассказала Оксана Ярмольник.
Она также подчеркнула, что ее состояние не было тяжелым.
— У меня не было тяжелого состояния. Меня оставили в больнице, когда я приехала сделать КТ. И с подозрением на всякий случай оставили на четыре дня в больнице. Так что все хорошо, все в порядке, — пояснила Ярмольник.
Кроме того, она сообщила, что завтра ее планируют выписать.
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