Супруга Леонида Ярмольника рассказала о своем состоянии после госпитализации

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Дизайнер, костюмер театра и кино, супруга артиста Леонида Ярмольника Оксана в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» подтвердила, что ее госпитализировали.

Ранее в СМИ появилась информация, что жену актера госпитализировали с двусторонней пневмонией.

— Да, я госпитализирована. Меня уже выписывают, — рассказала Оксана Ярмольник.

Она также подчеркнула, что ее состояние не было тяжелым.

— У меня не было тяжелого состояния. Меня оставили в больнице, когда я приехала сделать КТ. И с подозрением на всякий случай оставили на четыре дня в больнице. Так что все хорошо, все в порядке, — пояснила Ярмольник.

Кроме того, она сообщила, что завтра ее планируют выписать.

Читайте также: Леонид Ярмольник: Сегодня в телевизоре «сидят» преимущественно домохозяйки