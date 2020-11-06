«Одни понты»: Рудковскую раскритиковали за хвастовство люксовым автомобилем

/ Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Продюсер Яна Рудковская показала подписчикам, как она выбирает себе автомобиль. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Она спросила у поклонников совета, какую машину ей лучше приобрести. Рудковская выбирала среди Porsche Panamera черного и оранжевого цветов. Также она предложила рассмотреть Porsche Cayenne.

— В машине я иногда провожу до 8 часов в день, так как живу за городом и только ежедневно на дорогу в город и обратно в лучшем случае трачу 3,5 часа. Поэтому безопасность и комфорт для меня всегда имеют большое значение, как и внешний вид автомобиля, — написала продюсер.

Подписчики раскритиковали ее за «хвастовство» перед публикой люксовыми машинами.

«Не надоели эти понты вам самой-то?»; «Все, конечно, классно. Но вы одна из популярных блогеров так понтуетесь, прямо откровенно»; «Все одно и то же — тачки, брэнды, понты. Ничего интересного»; «Я всегда выбираю маршрутку с автоматической дверью»; «Яна, почему вы так раздражаете людей? Только не надо о зависти»; «Одни понты», — написали фанаты.

Ранее поклонники восхитились фотографиями российского продюсера Яны Рудковской с сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. На снимках звезда запечатлена с детьми в комнате новорожденного Арсения. Она держит на руках малыша, а также нежно улыбается старшему сыну Саше.

Читайте также: «Где моя зарплата?»: Гном Гномыч пожаловался на отсутствие денег