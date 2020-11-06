Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Одни понты»: Рудковскую раскритиковали за хвастовство люксовым автомобилем
/ Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Одни понты»: Рудковскую раскритиковали за хвастовство люксовым автомобилем

Юлия Ямпольская

Звезды

Продюсер Яна Рудковская показала подписчикам, как она выбирает себе автомобиль. Соответствующий пост появился на ее странице в социальной сети Instagram.

Она спросила у поклонников совета, какую машину ей лучше приобрести. Рудковская выбирала среди Porsche Panamera черного и оранжевого цветов. Также она предложила рассмотреть Porsche Cayenne.

— В машине я иногда провожу до 8 часов в день, так как живу за городом и только ежедневно на дорогу в город и обратно в лучшем случае трачу 3,5 часа. Поэтому безопасность и комфорт для меня всегда имеют большое значение, как и внешний вид автомобиля, — написала продюсер.

Подписчики раскритиковали ее за «хвастовство» перед публикой люксовыми машинами.

«Не надоели эти понты вам самой-то?»; «Все, конечно, классно. Но вы одна из популярных блогеров так понтуетесь, прямо откровенно»; «Все одно и то же — тачки, брэнды, понты. Ничего интересного»; «Я всегда выбираю маршрутку с автоматической дверью»; «Яна, почему вы так раздражаете людей? Только не надо о зависти»; «Одни понты», — написали фанаты.

Ранее поклонники восхитились фотографиями российского продюсера Яны Рудковской с сыновьями от фигуриста Евгения Плющенко. На снимках звезда запечатлена с детьми в комнате новорожденного Арсения. Она держит на руках малыша, а также нежно улыбается старшему сыну Саше.

Читайте также: «Где моя зарплата?»: Гном Гномыч пожаловался на отсутствие денег

машиныЯна Рудковскаяпродюсер
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Сохранит ли Трамп свой пост

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте