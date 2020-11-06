Глава российской разведки озвучил версию происхождения COVID-19
Российская разведка не может подтвердить, что COVID-19 был создан человеком. Скорее всего, новый коронавирус произошел вследствие природных преобразований и явлений, полагает директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
— Мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения, — сказал он в интервью РИА Новости.
Руководитель ведомства добавил, что вопрос происхождения данного вируса не принципиален для отечественных исследователей, поскольку на данный момент они больше заняты борьбой с ним.
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