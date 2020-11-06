Вирусолог рассказал, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия может быть близка к пику по заболеваемости коронавирусом, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его мнению, выход на плато состоится уже скоро, однако оставаться на нем, скорее всего, «мы будем долго».

— Вторая половина весны, может быть, принесет облегчение, — заявил ученый в разговоре с РИА Новости.

Эксперт уточнил, что на эпидситуацию повлияет то, насколько ответственно граждане отнесутся к соблюдению карантинных правил, а также свою лепту внесет вакцинация, если удастся быстро наладить производство качественных препаратов.

Напомним, за последние сутки в России выявили рекордные 20 582 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 733 440 случаев ковида. При этом 1 296 124 пациента выздоровели, 29 887 — скончались.

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