Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вирусолог рассказал, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Вирусолог рассказал, когда в России пандемия коронавируса пойдет на спад

Ростислав Зубков

Здоровье

Россия может быть близка к пику по заболеваемости коронавирусом, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

По его мнению, выход на плато состоится уже скоро, однако оставаться на нем, скорее всего, «мы будем долго».

— Вторая половина весны, может быть, принесет облегчение, — заявил ученый в разговоре с РИА Новости.

Эксперт уточнил, что на эпидситуацию повлияет то, насколько ответственно граждане отнесутся к соблюдению карантинных правил, а также свою лепту внесет вакцинация, если удастся быстро наладить производство качественных препаратов.

Напомним, за последние сутки в России выявили рекордные 20 582 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 733 440 случаев ковида. При этом 1 296 124 пациента выздоровели, 29 887 — скончались.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Почти 17 миллионов норок планируют уничтожить из-за распространения COVID-19 в Дании

пандемияРоссиякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте