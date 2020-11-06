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В России впервые выявили более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России впервые выявили более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

Ростислав Зубков

Общество

Рекордные 20 582 случая коронавируса зарегистрировали в России за минувшие сутки. Об этом оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил в пятницу, 6 ноября.

Среди регионов лидерами по числу заболевших оказались Москва (6253), Петербург (1171) и Подмосковье (605).

В России впервые выявили более 20 тысяч случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа от инфекции умерли 378 человек, еще 16 955 — излечились.

Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 733 440 случаев ковида. При это 1 296 124 пациента выздоровели, 29 887 — скончались.

В России впервые выявили более 20 тысяч случаев коронавируса за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее в Роспотребнадзоре оценили опасность мутировавшего коронавируса.

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