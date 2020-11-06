Из-за распространения COVID-19 в Дании сожгут в печах 17 миллионов норок

Датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах/ Фото: pixabay.com

В Дании сожгут в печах теплоцентралей норок. Управление ветеринарии и продуктов питания Дании сообщило, что для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19 планируется уничтожить почти 17 миллионов животных, договоры об их утилизации уже заключили с 11 теплоцентралями.

Отмечается, что в стране существуют компании, которые специализируются на утилизации норок, но их мощностей будет недостаточно. Поэтому решено прибегнуть к помощи теплоцентралей.

На правительственной пресс-конференции также сообщили о компенсации, которую получат звероводы за животных. Ее размер пока не определен, передает издание Fagbladet 3F.

Ранее датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19. В настоящее время выявили 12 человек с таким вирусом. Коронавирус быстро распространился на 1139 норковых фермах в стране.

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