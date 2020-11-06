Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Из-за распространения COVID-19 в Дании сожгут в печах 17 миллионов норок
Датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах/ Фото: pixabay.com

Из-за распространения COVID-19 в Дании сожгут в печах 17 миллионов норок

Юлия Курганова

В мире

В Дании сожгут в печах теплоцентралей норок. Управление ветеринарии и продуктов питания Дании сообщило, что для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19 планируется уничтожить почти 17 миллионов животных, договоры об их утилизации уже заключили с 11 теплоцентралями.

Отмечается, что в стране существуют компании, которые специализируются на утилизации норок, но их мощностей будет недостаточно. Поэтому решено прибегнуть к помощи теплоцентралей.

На правительственной пресс-конференции также сообщили о компенсации, которую получат звероводы за животных. Ее размер пока не определен, передает издание Fagbladet 3F.

Ранее датское правительство решило уничтожить всех норок на зверофермах после обнаружения случаев заражения среди животных для предотвращения распространения мутировавшего COVID-19. В настоящее время выявили 12 человек с таким вирусом. Коронавирус быстро распространился на 1139 норковых фермах в стране.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Коронавирус выявили у летучих мышей в России

Даниякоронавируснорка
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Если б я был султан: кто остановит Эрдогана

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Сможет ли робот предсказывать будущее

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Что ждет Америку после выборов

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте