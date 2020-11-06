Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Неопознанное тело найдено в зоне поиска пропавшего бизнесмена Коропова
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Неопознанное тело найдено в зоне поиска пропавшего бизнесмена Коропова

Ростислав Зубков

Происшествия

В Сочи обнаружено тело неопознанного мужчины. Его нашли в зоне поиска основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, пропавшего несколько дней назад, заявили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

— На данный момент нет подтверждения, что это именно Коропов, — отметил представитель пресс-службы ведомства в разговоре с ТАСС.

Напомним, Коропов бесследно исчез в ночь на 1 ноября. По предварительным данным, ночью он вышел из отеля на улице 65 Лет Победы в Сочи и пошел в сторону морского пирса. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам привлекли спасателей и добровольцев.

Читайте также: Пропавший бойфренд Натальи Штурм нашелся в СИЗО

МЧСобнаружение телСочи
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Страшный 2020-й: кому подыгрывает Бог

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Все мнения
О проекте