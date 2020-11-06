Неопознанное тело найдено в зоне поиска пропавшего бизнесмена Коропова

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В Сочи обнаружено тело неопознанного мужчины. Его нашли в зоне поиска основателя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова, пропавшего несколько дней назад, заявили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

— На данный момент нет подтверждения, что это именно Коропов, — отметил представитель пресс-службы ведомства в разговоре с ТАСС.

Напомним, Коропов бесследно исчез в ночь на 1 ноября. По предварительным данным, ночью он вышел из отеля на улице 65 Лет Победы в Сочи и пошел в сторону морского пирса. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам привлекли спасателей и добровольцев.

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