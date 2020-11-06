«Вечерняя Москва»

Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко объяснил, почему у переболевших COVID-19 разное количество антител. По его словам, не у всех вылечившихся достаточно антител в плазме, которую можно использовать для лечения заболевших.

— У всех переболевших разный уровень антител, не каждый пациент может стать донором. Разный, потому что разный ответ организма. Это основная проблема и неудач большого количества исследований сравнительных особенно в отделениях реанимации. Очень сложно подобрать одинаковую группу пациентов. В разных возрастных группах болезнь протекает по разному, — заявил Проценко.

По словам врача у людей разный иммунный ответ, это основная проблема проведения высококачественного исследования. Этот ответ зависит от патологий каждого пациента.

Если у человека небольшое количество антител, тесты могут их не заметить, но сейчас для стационарных больных применяются продвинутые лабораторные технологии. Видео опубликовано на YouTube.

Напомним, за последние сутки в России выявили рекордные 20 582 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 733 440 случаев ковида. При этом 1 296 124 пациента выздоровели, 29 887 — скончались.

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