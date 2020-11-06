Песков назвал полной чушью слухи об уходе Путина в отставку

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Слухи о якобы заболевании президента России Владимира Путина и его уходе в отставку — нонсенс, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Чушь это полная. У президента все хорошо… здоровье отменное, — приводит РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что Путин не планирует слагать с себя полномочия.

Представитель Кремля также уточнил, что на рабочий график главы государства по-прежнему влияет ситуация с коронавирусом в стране. Из-за этого часть мероприятий переведена в дистанционный формат, но это никак не отражается на качестве и количестве встреч.

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