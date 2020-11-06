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Кремль заявил о необходимости новых мер для борьбы с коронавирусом
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Кремль заявил о необходимости новых мер для борьбы с коронавирусом

Ростислав Зубков

Общество

Для борьбы с коронавирусом в России потребуются дополнительные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Прогнозируется тренд на повышение (заболеваемости, — прим. «ВМ»), что требует принятия дополнительных мер, и эти дополнительные меры принимаются, — приводит Интерфакс его слова.

Представитель Кремля уточнил, что допмеры не связаны локдауном и носят регулирующий характер. При этом решения будут приниматься властями регионов в зависимости от эпидситуации в том или ином субъекте.

По мнению Пескова, в настоящее время «тенденция тревожная, пандемия развивается». Власти активно следят за развитием событий.

Напомним, за последние сутки в России выявили рекордные 20 582 случая COVID-19. Всего с начала пандемии в РФ было выявлено 1 733 440 случаев ковида. При этом 1 296 124 пациента выздоровели, 29 887 — скончались.

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