Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с умершей в Москве школьницей
Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с умершей в Москве школьницей

Юлия Ямпольская

Происшествия

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что следит за ситуацией с ученицей, которая скончалась на уроке. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

— Я держу ситуацию на контроле, работаю вместе со Следственным комитетом, с медицинской экспертизой. Когда будут известны результаты экспертизы, выйдем в школу, — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных школ умерла ученица. По данным следователей, школьница почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась. По факту смерти девочки проводится доследственная проверка.

Читайте также: Москвичку арестовали за попытку организации заказного убийства отца

смертьомбудсменМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Выборы в США: как определить победителя

Руслан Клинский
Руслан Клинский

17 миллионов норок и одного жирафа мы убьем сами

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда ошибаться не страшно

Евгения Маркова
Евгения Маркова

За рубежом смотрят наше кино

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Террор в Европе — больше, чем террор

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Соцсети или банки: кто управляет деньгами будущего

Елена Соломатина
Елена Соломатина

Сыр поможет заснуть

Все мнения
О проекте