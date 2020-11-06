Детский омбудсмен взяла на контроль ситуацию с умершей в Москве школьницей

Фото: sledcom.ru / Следственный комитет РФ

Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что следит за ситуацией с ученицей, которая скончалась на уроке. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщает РИА Новости.

— Я держу ситуацию на контроле, работаю вместе со Следственным комитетом, с медицинской экспертизой. Когда будут известны результаты экспертизы, выйдем в школу, — уточнила она.

Ранее сообщалось, что в одной из столичных школ умерла ученица. По данным следователей, школьница почувствовала себя плохо во время урока и впоследствии скончалась. По факту смерти девочки проводится доследственная проверка.

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