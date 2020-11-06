Неизвестные обстреляли иномарку в Подольске
В четверг, 5 ноября, около 13:00 неизвестный из окна легкового автомобиля выстрелил в автомобиль «Тойота», после чего уехал с места преступления. Об этом дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».
— В дежурную часть МВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что на 33-м километре автодороги М2 «Крым» неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарки, после чего скрылся на автомобиле иностранного производства, — рассказал представитель ведомства.
В полиции добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.
Ранее сообщалось, что после столкновения грузовика и поезда на МЖД возбуждено уголовное дело.
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