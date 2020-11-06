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Неизвестные обстреляли иномарку в Подольске
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

Неизвестные обстреляли иномарку в Подольске

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Московская область, Подольск Карта всех событий

В четверг, 5 ноября, около 13:00 неизвестный из окна легкового автомобиля выстрелил в автомобиль «Тойота», после чего уехал с места преступления. Об этом дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщил корреспонденту «Вечерней Москвы».

— В дежурную часть МВД России по городскому округу Подольск поступило сообщение о том, что на 33-м километре автодороги М2 «Крым» неизвестный неустановленным способом повредил заднее стекло иномарки, после чего скрылся на автомобиле иностранного производства, — рассказал представитель ведомства.

В полиции добавили, что в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание злоумышленника.

Ранее сообщалось, что после столкновения грузовика и поезда на МЖД возбуждено уголовное дело.

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иномаркаобстрелПодольск
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